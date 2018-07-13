В Воронеже застрявшая на пожарной лестнице куница ищет хозяина

Сегодня, 19:18

Животное при инциденте получило серьёзные повреждения. Ему пришлось ампутировать правую лапку.

В Воронеже куница застряла на пожарной лестнице в доме по проспекту Революции. Сейчас она ищет своего хозяина.

Чтобы достать застрявшего зверька, пришлось прибегнуть к помощи спасателей. У животного обнаружили сильные повреждения. Помимо перелома и разрыва связок, начался некроз. Куница пережила очень сложную операцию. К сожалению, лапку пришлось ампутировать.

Сейчас спасённая в Воронеже куница идёт на поправку. Она уже может самостоятельно пить и кушать. Через десять дней ей станут снимать швы.

Теперь зверёк ищет своего хозяина, который смог бы окружить его заботой. Куница и так уже много перенесла и вытерпела. Сейчас она нуждается в спокойном месте для дальнейшего проживания и в питании.

Спасители зверька также просят будущего хозяина животного предоставить им ненавязчивую возможность отслеживать судьбу куницы и её состояние.

В Воронеже много неравнодушных людей, и кто-нибудь из них обязательно придёт на помощь покалеченному животному.