Выпавшая из самолёта такса 6 дней скиталась по пустыне и смогла выжить

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Это произошло в Чили с собакой Гаспар. Животное смогло продемонстрировать невероятную живучесть.

Такса выпала из самолёта и на протяжении 6 дней скиталась по пустыне. Она смогла выжить под палящими лучами солнца и при отсутствии воды.

Такса, которая летела вместе с хозяйкой из Сантьяго в Икике, «ушла в побег». Гаспар летел в багажном отделении. Когда служащий при разгрузке багажа случайно уронил клетку с ним, та раскрылась.

Пёс под воздействием стресса так и «рванул» из аэропорта. Когда его хозяйка узнала, что любимая такса пропала, она тут же организовала поиски.

Сначала она разместила многочисленные объявления. Люди откликнулись на них и часто сообщали, что видели беглеца в пустыне. Однако, когда хозяйка прибывала на указанное место, такса уже перемещалась в другое.

К поискам присоединились не только представители авиакомпании, но даже военнослужащие из части, расположенной неподалёку.

В итоге, через 6 дней такса была найдена к великой радости хозяйки. Ветеринар отметил у собаки лишь потерю веса и наличие стресса. Сейчас такса приходит в обычное состояние.

Такса скиталась в пустыне Атакама. Она относится в мире к одним из самых опасных.