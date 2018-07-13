Нервный невролог напал на пациента в поликлинике

Сегодня, 19:02

Большие очереди и напряженная атмосфера в поликлиниках не идут на пользу ни как врачам, ни как их пациентам. Однако съемка на видеокамеру попытки разобраться в ситуации стала причиной драки.

Причиной нервной обстановки стало то, что работников сразу нескольких организаций в городе Речица, Беларусь, отправили проходить медкомиссию одновременно. Из-за этого образовались большие очереди в требуемые кабинеты, а некоторые пациенты не могли попасть к врачам. При этом, самих медиков никто из посетителей поликлиники виноватыми не считает.

Одним из самых «труднопроходимых» кабинетов стал кабинет невролога. Пациентам приходится полдня ожидать своей очереди. В опубликованной в Сети видеозаписи видно, что недовольный посетитель приходит разобраться в ситуации, и его пытаются успокоить. НА выходе из кабинета его ожидает невролог, которого пациент и не мог увидеть длительное время. Медик возмущена тем, что её снимают без разрешения и нападает на мужчину. Она бьет по камере, после чего слышны еще несколько ударов.