В Сыктывкаре жители дома обязаны оплатить ремонт машины, на которую упала глыба снега

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Из-за некомпетентности обслуживающей дом управляющей компании финансово пострадали жители дома.

В 2017 году в Сыктывкаре одной из жертв приближающейся весны стала иномарка Nissan, на нее упало большое количество снега с крыши дома и повредило машину. Судебное разбирательство на этот счет проходило более года. Суд счел справедливым объявить виновными и хозяйку иномарки, и ТСЖ. Товарищество обязано было выплатить половину материального ущерба в размере 200 тысяч рублей. Таким образом, жители дома были обязаны по решению суда оплатить частично ремонт машины, на которую упала глыба снега. Однако, товарищество было не согласно с таким исходом дел и обратилось в Арбитражный суд Коми с иском к обслуживающей дом управляющей компании, чтобы она возместила данную сумму по решению прошлого суда. Но управляющая компания выиграла дело и ТСЖ распределило выплату ущерба из расчета 39,41 рубля за квадратный метр. Товарищество также планирует обратиться и в Арбитражный суд Кирова. В случае, если их иск будет удовлетворен, деньги, выплаченные жильцами в ТСЖ, будут возвращены.