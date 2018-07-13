The Lancet о Маккиарини: Публикациям хирурга-убийцы не место в серьезном издании

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Пионер регенеративной медицины добился известности, подтасовывая факты из истории болезни пациентов.

Всемирно известный медицинский журнал The Lancet, история которого началась еще 200 лет назад, изъял из своего выпуска две статьи скандального хирурга Паоло Маккиарини. На подобный шаг редакторов авторитетного издания заставило пойти известие о смерти нескольких пациентов, которых оперировал Маккиарини.

Известность Маккиарини принесла разработанная им на основе применения стволовых клеток техника пересадки искусственной трахеи.

Но, как выяснилось, метод оказался более чем сомнительным. В результате проведения таких операций, которые лично контролировал хирург, смерть наступила у семи из восьми пациентов. Жизнь и здоровье последнего из восьми прооперированных больных находится под угрозой, потому что его местонахождение неизвестно.

На прошлой неделе 9 июля пациентка из Казахстана, которая тоже согласилась на операцию по пересадке трахеи по методу Маккиарини, скончалась.

У Маккиарини репутация хирурга-убийцы появилась совсем недавно, когда его уличили в фальсификации данных. Десять лет назад он занимал ведущее место среди своих коллег и его публикациям были рады в любом серьезном издании. Теперь же The Lancet ясно дал понять, что статьям такого врача не место у них.