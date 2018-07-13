В Петербурге мать-медик залечила своего ребёнка до смерти

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До трагедии довела безудержная вера в силу нетрадиционных методов лечения. Когда этим занимаются профессиональные врачи, совсем непонятно.

В Петербурге мать-медик до смерти залечила своего ребёнка. Вместо привычных методов, она решила использовать восточную медицину.

Врач-педиатр из Ярославля проживала в Петербурге. Её сын имел диагноз сахарный диабет, относящийся к первому типу.

Вместо того, чтобы поддерживать здоровье ребёнка инсулином, мать решила воспользоваться нетрадиционной медициной. Как итог – она залечила того до смерти.

В течение трёх дней ребёнок вообще не получал инъекции инсулина. Вместо этого мать-медик занималась проведением ему дыхательной гимнастики и массажа по восточным методикам.

Через три дня у ребёнка началась диабетическая кома, из которой его организм уже не смог выйти.

Женщина раскаялась и признала свою вину полностью. Фемида учла, что на её иждивении ещё два ребёнка. Поэтому определили достаточно мягкое наказание.

Незадачливой матери предстоит 10 месяцев исправительных работ. Из её зарплаты в этот период 10% будет удерживаться в доход государства.

В Ярославле женщина работала в качестве практикующего педиатра.