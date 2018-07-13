В Киеве министр энергетики сцепился в стычке с народным депутатом

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В Киеве 13 июля произошла драка между министром Игорем Насаликом и народным депутатом Сергеем Шаховым (фракция «Воля народа»).

Министр выехал в автомобиле из ворот Минэнергоугля, когда автомобиль остановил Шахов с микрофоном в руках.

Нардеп с помощью микрофона и видеосъемки озвучивал министру энергетики и угольной промышленности требования шахтеров о выплате им зарплаты. Стычка переросла практически в драку. Спорщики стали толкаться и вырывать друг у друга микрофон.

Как написал позже Шахов, государственное объединение «Лисичанскуголь» собирается уволить более 100 шахтеров. А им даже не погасили задолженность по зарплате.

Во время инцидента недалеко от здания минэнергоугля проходила акция протеста шахтеров. Бессрочная акция продолжается с 5 июля. По мнению протестующих, именно бездействие и невыполнение обещаний министром Насаликом приводит к росту задолженности по заработной плате.

Полиция развела чиновника и парламентария, после чего Насалик пошел к зданию Кабмина. Ответа, когда будут выплачены долги по зарплате на государственных шахтах, министр не дал. Единственное, что он ответил на эту тему – что это не его единоличное решение.

Как сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец, задолженность по зарплате горнякам государственных шахт составляет 1,1 млрд гривен.

Законопроект, предусматривающий дополнительное финансирование из госбюджета для погашения задолженности, уже рассмотрен бюджетным комитетом Верховной Рады и внесен на рассмотрение в сессионный зал. Митинг протеста призван стимулировать принятие этого законопроекта.