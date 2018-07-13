В Подмосковье электричка сбила ребенка

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На железнодорожной станции «47-й км» в Подмосковье электропоезд насмерть сбил мальчика. Погибшим оказался ребенок 12 лет.

Пресс-секретарь Московского межрегионального управления транспорта СК РФ Елена Марковская сообщила, что на Казанском направлении Московской железной дороги произошел неприятный инцидент, в результате которого насмерть был сбит ребенок. Известно, что сегодня 13 июля в 09:42 по московскому времени в районе станции «Раменское», которая расположена на 48-м километре дороги, электропоезд сбил мальчика 2006 года рождения.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов установили, что он является уроженцем Московской области. Электричка двигалась по маршруту Голутвин – Москва. На место инцидента были вызваны сотрудники скорой помощи, они смогли только зафиксировать гибель ребенка, который скончался от полученных травм прямо на месте трагедии.

По данному факту началась проверка, рабочая группа установит причины инцидента. Сотрудники следственного управления предупреждают детей не играть на железнодорожных путях. А родителям - следить за времяпровождением своих чад, проводить с ними профилактические беседы о правилах поведения и мерах безопасности на железной дороге и железнодорожном транспорте.