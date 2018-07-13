В Ростове на берегу Дона найден труп мужчины

Сегодня, 16:03

Предположительно, молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения и не заметил предупредительный знак.

В Ростове, в социальной сети «ВКонтакте» был опубликован пост о том, что на берегу Дона был найден труп мужчины. Им оказался мужчина средних лет. Очевидец происшествия выложил фотографию места находки. Комментаторы разделились во мнении. Одни утверждали, что скорее всего мужчина был пьян и решил «искупаться», другие говорили, что это последствия жары, а третьи настаивали на том, что мужчина является нарушителем правил порядка на пляже и на воде и вообще «так ему и надо». Свое мнение они аргументируют тем, что мужчина купался в неположенном месте, о чем свидетельствует знак, расположенный на берегу реки. Обстоятельства гибели молодого человека находятся на стадии выяснения.

Сотрудники МЧС призывают не купаться в не предназначенных для этого местах, не идти на пляж в одиночестве в разгар жары (12:00-14:00), а также в состоянии алкогольного опьянения вообще не приближаться к водоемам, иначе это может закончиться плачевно.