В Омске рыбаки выловили из реки труп бездомного мужчины

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Личность погибшего и обстоятельства смерти устанавливает полиция.

В Омске нашли труп неизвестного мужчины. Рыбаки выловили его из реки во время рыбалки. Один из местных жителей заподозрил неладное, когда на его спиннинг попалось что-то тяжёлое. Тело вытащили на берег, после чего сообщили в полицию. Личность погибшего остаётся неизвестной, но по мужчине видно, что он, вероятно, промышлял бродяжничеством.

Труп бездомного направили на вскрытие для установления причин смерти. В настоящее время полицейские выясняют обстоятельства трагедии. Между тем, горожан больше шокировала реакция отдыхающих на пляже, где произошёл инцидент. Несмотря ни на что, семейная пар с ребёнком после того, как из воды вытащили тело, продолжала резвиться в воде. Столь циничное поведение вызвало бурю негатива в сети. Комментаторы пишут, что подобным образом родители прививают детям безразличие к чужому горю или, что куда хуже, даже жестокость.

Ранее мы писали, что в Кемерово из реки Искитимки выловили труп. Обстоятельства смерти утопленника выясняет полиция.