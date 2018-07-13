iPhone сжег кожу на руке американки из Норфолка во сне

Сегодня, 14:05

Мобильное устройство загорелось, пока она спала, и чуть не стало причиной пожара.

iPhone перегрелся во время зарядки и оставил серьёзный ожог на плече 18-летней американки из Норфолка Раэль Манинг-Мур. Девушка призналась, что телефон лежал рядом с ней в кровати и, вероятнее всего, она могла придавить его во сне рукой. Он перегрелся и сжег кожу на ее руке, от чего американка проснулась. Если бы сильная боль не разбудила девушку, мог бы загореться весь дом.

Раэль обратилась с жалобой на iPhone в сервисный центр. Специалисты Apple уже две недели выясняют причины случившегося инцидента, но пока официальный ответ не дали. Для зарядки мобильного устройства жительница Норфолка использовала оригинальное зарядное устройство.

Раэль Манинг-Мур до сих пор не оправилась от испуга и, отвечая на вопросы журналистам, пожаловалась: "Я не могу перестать плакать, когда вспоминаю о той ночи".