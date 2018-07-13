В Ленобласти медсестра занялась сексом с двумя подростками

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Мальчики пришли в гости к женщине, где и вступили с ней в интимную близость.

В Ленобласти в Любани медсестру могут осудить за половую близость с двумя подростками. Молодые люди сами пришли в гости к женщине.

В квартире медсестра занялась сексом с молодыми парнями, но в один момент зашла хозяйка жилья. Она и обратилась в правоохранительные органы.

Сейчас по факту случившегося местные правоохранители проводят проверку. Уже известно, что оба подростка были из неблагополучных семей. Сейчас следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего.