Клещи продолжают убивать: В Петербурге от их укусов скончались два человека

Сегодня, 11:50

Один был местный житель, а другая – путешественница из Ижевска, которую также доставили в клинику Боткина.

Клещи с наступлением тепла заметно активизировались и продолжают убивать, заражая энцефалитом. В Петербурге от их укусов уже скончались два человека.

Мужчина получил укус на территории Подпорожского района. Он был ВИЧ-инфицированным и с рядом других заболеваний. Врачи клиники Боткина в Петербурге пытались спасти его жизнь, но тщетно.

Другой была женщина из Ижевска, которая путешествовала по российским рекам. Сначала у неё заподозрили нарушения в мозговом кровообращении. Лабораторные анализы показали, что это энцефалит.

Вероятнее всего, клещи покусали её ещё до того, как она направилась в путешествие. Её также направили в клинику Боткина. Однако, было уже слишком поздно, и спасти её также не удалось.

В клинике Боткина сообщили, что клещевой энцефалит зарегистрирован в Петербурге у 28 жителей, боррелиоз – у 81. При этом, в Ленобласти клещи, по непонятной причине, атакуют намного реже.

Медики напоминают, что необходимо делать, если вас покусали клещи. Нужно незамедлительно обращаться в клинику. При этом требуется наличие паспорта, полиса ОМС, СНИЛС и укусившего клеща.