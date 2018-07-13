Тверские специалисты нашли в говядине из Беларуси листерии

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Паразиты могут быть возбудителями опасных заболеваний.

В говядине, импортированной из Беларуси, тверские специалисты межобластной ветлаборатории нашли листерии. Мясо использовалось одним из местных мясоперерабатывающих заводов. Специалисты учреждения подтвердили, что речь идёт о действительно опасных бактериях. Они могут быть возбудителями различных заболеваний человека и животных.

Соответствующие материалы уже направлены в надзорные органы для принятия мер реагирования. Каким образом такая продукция попала на российский рынок, ещё предстоит выяснить компетентным органам. Также необходимо установить, откуда именно прибыла говядина и какие ещё предприятия закупали продукт у данного поставщика.

Ранее мы писали, что белгородский производитель продает мясо курицы с листерией. Бактерию обнаружили в продукции «Приосколья». По данному факту Россельхознадзор уже начал разбирательство.