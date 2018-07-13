В Красном Селе в машине «скорой» умер грудничок

Сегодня, 10:20

Полная семья лишилась первенца из-за непонятных причин.

Грудничок умер в машине «скорой» во втором часу ночи у дома 18 по улице Юных Пионеров в Красном селе. Ситуация оказалась патовой после того, как специалисты провели полный комплекс помощи ребенку. Родился умерший малыш в этом году. Причины происшествия предстоит выяснить специалистам. Медики своей вины не видят в ситуации, убитые горем родители не комментируют ситуацию.

К слову, ранее в Сосновом Бору младенец умер на руках медиков. Ребенок скончался в машине скорой помощи. Помощник руководителя СУ СК по Ленинградской области сообщает, что грудничок погиб до приезда врачей.