В Ростове мужчина выгуливал на улице своего питона

Сегодня, 09:07

Жители города были напуганы таким домашним питомцем.

В Ростове на днях местные жители стали свидетелями необычной картины. Ростовчанин в самом центре города выгуливал на улице своего питона. Инцидент произошёл на улице Пушкинской. Мужчина совершенно спокойно разгуливал по улице, а в это время возле него извивалась длинная змея. У прохожих это зрелище вызвало панику и страх.

Приближаться к рептилии, как и к её хозяину, никто не решался. Очевидцы принялись на камеры своих смартфонов снимать происходящее, после чего выкладывать видео в сеть. В местном сегменте социальных сетей данное событие вызвало огромный ажиотаж. Горожане принялись обсуждать, насколько безопасно выгуливать рептилию на улице.

Ростовчане резонно заметили, что в центре гуляет много детей, которые моментально могут стать жертвами нападения вот таких питомцев. Пользователи пришли к выводу, что местным властям необходимо усовершенствовать законодательство в части регулирования поведения собственников такой вот живности.

Ранее мы писали, что жители Варшавы остались напуганы встречей с пятиметровым тигровым питоном. При том, что эта змея не является ядовитой, однако опасна тем, что душит свою жертву массой своего тела.