«Дядька в парке»: В Барнауле орудует эксгибиционист

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Тревожные сообщения подтверждают, что в городе вновь замечен «хвастун достоинством».

В Барнауле накануне был замечен мужчина, который странно себя вел и полностью подходит под описание нарушителя. В городе орудует эксгибиционист. Свидетели неприятной картины уверяют, что отчетливо видели в вечернее время (20:40) 12 июля неизвестного, который демонстрировал свое голое тело прохожим по адресу Георгия Исакова, 240. Приметы нарушителя порядка: возраст – 30 лет, рост 180-190 см, полный светловолосый. Одет в Белую футболки и серые штаны.

Пользователи в соцсети написали свое мнение по этому поводу: «Раз других примет потерпевшие не запомнили, значит парень зря старался», «Мне в 14 лет попадался дядька в парке «Лесная сказка», наорала на него, и он убежал», «И почему у нас в городе нет девушек-эксгибиционисток? Тогда большая часть мужского населения резко полюбила бы пешие прогулки по аллеям, скверам, паркам, но заявлений с жалобами не было бы наверняка».

У психологов нет единой позиции по поводу причин подобных отклонений. Некоторые специалисты опираются на низкую самооценку мужчин, некоторым удается описать процесс появления такого поведения благодаря девиантному поведению.