Сегодня, 21:13

Сегодня, 12 июля, на территории Гидрометцентра Чёрного и Азовского морей в Одессе прогремел взрыв, обрушилась одноэтажная отдельно стоящая хозяйственная постройка.

В подсобном помещении госпредприятия по адресу Французский бульвар, 89, взорвались баллоны с водородом. Водород, хранящийся в этом складе, использовался для заправки зондов. Пострадавших нет.

Работники государственной службы по чрезвычайным ситуациям, работающие на месте взрыва, утверждают, что все баллоны сдетонировали, и опасности повторного взрыва нет. Водородную станцию также проверили на возможность взрыва и говорят, что такой опасности нет тоже.

Причины взрыва облуправление ГСЧС пока не называет.