В Ленобласти из-за угрозы пожара эвакуировали ТЦ «Мега-Дыбенко»

Сегодня, 18:23

После оповещения противопожарной системы сотрудники центра вывели всех людей на улицу.

Сегодня, 12 июля, в Всеволожском районе Ленобласти в ТЦ «Мега-Дыбенко» сработала противопожарная сигнализация. Об этом очевидцы рассказали в социальных сетях.

По словам местных жителей, инцидент произошёл на Мурманском шоссе около 16:00. В результате из-за угрозы пожара сотрудники ТЦ «Мега-Дыбенко» эвакуировали всех посетителей на улицу. Однако до конца мероприятий стало ясно, что пожарная тревога была ложной.

В ленинградском областном ГУ МЧС РФ уже успели заявил, что никаких сообщений о пожаре из ТЦ «Мега-Дыбенко» не получали.