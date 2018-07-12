Жители Смоленска шокированы условиями содержания кошек на выставке

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Горожане сравнили развлекательное мероприятие с живодёрней.

На днях в Смоленске началась выставка «Федерация кошек» в ЦНТИ. Контактное мероприятие позволяет познакомиться с самыми разными домашними питомцами и даже погладить понравившихся животных. Инициатива сперва пришлась по душе горожанам, однако потом местные жители были просто шокированы условиями содержания кошек на выставке, а также в целом происходящим на площадке. Люди из разных районов Смоленска и области прибыли посмотреть на довольных жизнью питомцев, а вместо этого увидели замученных животных. Выставку многие сравнили с живодёрней. Кошки, по словам очевидцев, сидят в маленьком душном помещении в вольерах. Везде царит антисанитария. Воды в мисках нет, а сами питомцы имеют измученный вид. В клетках разбросаны фекалии, а на шерсти кошек видны следы от мочи. Специалисты предупреждают, что контакт с такими животными может быть опасен для здоровья человека, поскольку они могут стать переносчиками опасных инфекций. В социальных сетях местные жители призывают немедленно закрыть выставку и прекратить издеваться над животными.

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