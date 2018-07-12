В Москве живодеры выбросили кошку из окна

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Полиция расследует очередной случай жестокого обращения с животным на юго-востоке столицы.

Прошлой ночью в полицейский участок поступило обращение от жителей одного из домов Южнопортового района. Соседи пожаловались на скандальных жильцов одной из квартир, которые во время очередной ссоры, из окна выбросили кошку. От удара о землю домашнее животное погибло, а его труп живодеры завернули в пакет и оставили в подъезде.

К сожалению, этот случай не исключение. Только в Москве полиция ежедневно фиксирует несколько фактов издевательств над животными.