На Ямале скрывали туберкулез сотрудницы детского сада

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Салехардский детский сад «Журавушка» чуть не накрыла инфекция палочки Кока.

После собрания, которое организовала администрация, выяснилось, что на Ямале 3 месяца скрывали туберкулез сотрудницы детского сада. Больной туберкулезом оказалась женщина, которая проработала в саду неделю, а потом ушла на больничный. Уборщица была с полным пакетом документов, подтверждающих тот факт, что она абсолютно здорова.

Родители шокированы: теперь их дети будут вынуждены стать на учет у фтизиатра в тубдиспансере, дома должна проводиться полная дезинфекция хлором, а также малышам понадобится сдавать диаскинтест.

Заведующая детского сада «Журавушка» Ирина Денисова дала ответ на многие вопросы, которые возникли у напуганных родителей. Она говорит, что сад на карантин не закрывается и родителям нечего переживать – источника инфекции не найдено. Ее слова подтвердил Роспотребнадзор.

Оказалось, что уборщица изначально поступила в больницу с подозрением на пневмонию, а уж потом врачи пришли к выводу, что она больна туберкулезом.

Теперь Роспотребнадзор будет проводить дополнительные проверки – они уже потребовали результаты анализов женщины, которая является источником заболевания. Служба подтвердила, что детям необходимо будет наблюдаться у профильных специалистов примерно два года.