Работника вологодского завода зажало в бетономешалке

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11 июля на предприятии, которые занимается изготовлением железобетонных изделий, произошло чрезвычайное происшествие.

Как говорят очевидцы, работника вологодского завода на улице Доронинской, 31 зажало в бетономешалке. Мужчина, по словам свидетелей, свалился в бетономешалку, а после случившегося его доставили в реанимационное отделение с множеством телесных повреждений.

Следствие провело проверку на заводе ЖБИ, в ходе которой выяснилось, что 44-летний мужчина не падал в бетономешалку, а упал рядом с ней, соскользнув между рельсом и ковшом. Работник получил травму ноги.

По каким причинам мужчина оказался на месте, на котором не должен был находиться – установит следствие.