Работника вологодского завода зажало в бетономешалке

11 июля на предприятии, которые занимается изготовлением железобетонных изделий, произошло чрезвычайное происшествие.
Как говорят очевидцы, работника вологодского завода на улице Доронинской, 31 зажало в бетономешалке. Мужчина, по словам свидетелей, свалился в бетономешалку, а после случившегося его доставили в реанимационное отделение с множеством телесных повреждений.
Следствие провело проверку на заводе ЖБИ, в ходе которой выяснилось, что 44-летний мужчина не падал в бетономешалку, а упал рядом с ней, соскользнув между рельсом и ковшом. Работник получил травму ноги.
По каким причинам мужчина оказался на месте, на котором не должен был находиться – установит следствие.