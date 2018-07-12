На берегу Греции епископ из Башкирии скончался от инфаркта

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Илия неожиданно пропал во время прогулки в районе Халкидики. Об инциденте сообщили на официальном сайте Уфимской епархии.

5 июля епископ Илия из Башкирии отправился на прогулку на берегу Греции и пропал. В результате были организованы его поиски, только на утро следующего дня удалось найти тело священнослужителя. Специальные экспертизы позволили установить, что смерть наступила из-за инфаркта миокарда.

Усопшему было всего 47 лет, только год назад Священный Синод избрал его Епископом Бирским и Белорецким. Попрощаться с Илией можно будет в Бирске 13 июля в 9 часов утра в Свято-Троицком кафедральном соборе, там проведут и чин погребения. Ранее никто не знал, что у епископа есть проблемы с работой сердца.