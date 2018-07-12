В Кемерово кочергой до смерти был забит мужчина

Сегодня, 12:43

Суд Кировского района Кемерово рассматривает дело о нанесении тяжких телесных повреждений кочегару, которые повлекли за собой летальный исход. Инцидент произошел из-за назойливости попрошайки.

Следователи Кировского района Кемерово проводили выяснение обстоятельств гибели 46-летнего мужчины. Оказалось, что перед своей гибелью он находился в состоянии алкогольного опьянения, встретился со своим 39-летним знакомым, который направлялся на работу. Подвыпивший мужчина попросил у товарища закурить, но тот отказал ему. Не оставляя надежды на получение сигареты, пьяный пошел за знакомым, настойчиво выдвигая свои требования.

В результате несговорчивый человек не выдержал и начал бить знакомого, нанеся ему четыре удара, от которых тот упал и остался лежать на земле. Развернувшись, обидчик отправился на работу, а его товарищ скончался от полученной черепно-мозговой травмы.

Следователи несколько месяцев не могли найти виновного, ведь он не оставил никаких улик. В результате проведения правильных оперативных мер преступника все же удалось задержать. Согласно решению суда, он приговорен к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима.