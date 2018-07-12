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Водолазно-поисковая служба «Волгоспас» 12 июля сообщила, что на Волге возобновлены поиски утопленников.

В Астрахани продолжают искать двух утонувших в Трусовском и Ленинском районе. Один из них – 13-летний мальчик, который прыгнул в воду, но так и не всплыл. Происшествие случилось между поселком Приволжье и АЦКК 1 марта 2018 года.

Вторым утопленником оказался мужчина, который пропал на реке Прямая Болда. Мужчина, прыгнув в реку с моста, не выплыл. Его тело до сих пор не могут найти, хотя спасатели сразу же приехали на место гибели.