В Архангельской области в Онеге утонул 10-летний мальчик

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Друзья не смогли его спасти. Инцидент прокомментировала Светлана Тарнаева, глава пресс-службы СУ СК России.

В Архангельской области в реке Онеге утонул 10-летний мальчик. Следствие провело проверку и установило, что сверстники пошли купаться на мелководье, но одного из них отнесло течением на глубину. В результате ребенок не справился с ситуацией и начал тонуть, однако подростки не смогли ему помочь.

По словам Светланы Тарнаевой, в уголовном деле скорее всего будет отказано, поскольку подобные инциденты квалифицируют как несчастный случай. Сотрудники СУ СК России по Архангельской области проведут необходимые мероприятия. На данный момент необходимо установить, был ли кто-то из взрослых с компанией школьников.