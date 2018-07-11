Режиссер «Реки» Андрей Килин устроил погром в офисе в Екатеринбурге

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Об этом свидетельствуют записи с камер, полиция проводит проверку. Режиссер известен съемками эротического триллера по сценарию Сергея Мавроди.

Согласно заявлению, оставленному в полиции, в 2005 году Андрей Килин в Екатеринбурге арендовал офис по улице Фурманова. Там он обосновал филиал кинокомпании «Русь» и проживал, так как у него не было квартиры. За 12 лет мужчина не оплачивал коммунальные услуги (в месяц 10 тысяч рублей) и аренду помещения. Отмечается, что до договоренности хозяйка офиса и режиссер имели общие финансовые дела и женщина пожалела коллегу, ставшего банкротом. Она не знала, как выселить недобросовестного арендатора и отключала ему свет, по телефону мужчина неоднократно угрожал ей.

В итоге гражданка перезаключила договор и новый арендатор Юлия сообщила Килину это самостоятельно. Когда она прибыла в офис, то была шокирована устроенным там погром. Судя по кадрам, режиссер и еще 8 человек устроили дебош вместе, повырезав провода в стенах. Ремонт обойдется в 3 миллиона рублей.

Эротический триллер называется «Река» и вышел в 2014 году. Эротикой режиссер называет сцену, где главный герой совокупляется с трупом своей возлюбленной, которая утонула. Лента получила приз зрительских симпатий на кинофестивале «Капля». Фильм неоднозначный и мистический, суть которого в том, что дважды в одну реку не войдешь.