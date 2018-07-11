На Камчатке умер брошенный родителями младенец

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Следственный комитет Камчатского края проводит расследование обстоятельств гибели младенца. Установлено, что родители оставили его самого на всю ночь.

Следователи Тагильского района Камчатского края проводят все необходимые следственные мероприятия, которые направлены на расследование причин смерти четырехмесячного младенца. Установлено, что 10 июля с 22:00 до 02:00 11 июля ребенок находился без присмотра взрослых. Его 35-летняя мать, которая является жительницей села Тигиль, вместе с 33-летним отцом малышки просто ушли из дома к приятелям, у которых распивали спиртные напитки. Вернувшись домой под утро, они нашли ребенка мертвым.

Тело малышки направили для проведения судебно-медицинской экспертизы, которая и установит реальные причины трагедии. Сотрудники правоохранительных органов, которые прибыли на место трагедии, не обнаружили следов насилия на теле малышки. После результатов всех проверок будет принято процессуальное решение. Если вина родителей малышки будет доказана, им грозит солидный тюремный срок за доведение ребенка до смерти.