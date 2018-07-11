В Петербурге армянин скончался при задержании сотрудниками ГИБДД

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Мужчина мешал дорожному движению и полицейские быстро его схватили, однако его сердце остановилось.

10 июля в Петербурге около дома №16 по Звездной улице сотрудники правоохранительных органов обнаружили бегающего по проезжей части в нижнем белье и носках человека армянской национальности. Полицейские потребовали у мужчины немедленно остановиться и не создавать почву для дорожно-транспортных происшествий. Правоохранителям повезло, совсем рядом проезжала машина с сотрудниками ГИБДД. Полуголый мужчина стал в спешке убегать. Однако, полицейские быстро его поймали и заложили руки за спину. Вдруг один из сотрудников ГИБДД обнаружил, что при задержании армянин перестал подавать признаки жизни. Сразу же были предприняты реанимационные действия, но спасти нарушителя не удалось и он скоропостижно скончался. Приехавшая машина скорой помощи констатировала смерть. Личность молодого человека была установлена. Ему было 32 года и проживал он на съемной квартире без регистрации на Ленинском проспекте. Тело направили в морг для выяснения причины смерти.

По одной из версий, мужчина был вне себя и, скорее всего, был болен одним из психических заболеваний.