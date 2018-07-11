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Жильцы дома № 67, который находится на улице Боголюбова в частном секторе, шокированы недавней находкой.

Как стало известно, в Рязани к жилому дому подбросили дохлятину – тушки трех телят. Самое странное в этой ситуации то, что рогатый скот в данной местности давно не выращивают, поэтому подозрения в сторону соседей сразу же отпали. Мертвых телят рязанцы обнаружили по возвращению домой вечером.

Жильцы обращались в разные инстанции: в ГСЭС, ЦГиЭ, РГВС и в дирекцию благоустройства города, но на тот момент организации уже были закрыты. Рязанцы даже позвонили в службу экстренной помощи – те приехали быстро, но сообщили, что это не их сфера деятельности. Шокированные горожане судорожно стали ждать утра, чтобы устранить дохлых животных – они боялись, что есть риск заражения от телят, при котором могут пострадать не только дети, но и кошки с собаками.

Под утро жители улицы Боголюбова дозвонились в городскую ветстанцию. Сотрудники организации сделали вывод, что телята не опасны, а просто истощены. Но, проведя дополнительные исследования, служба будет утилизировать животных в нормативном порядке.

Представители службы рекомендуют обращаться к ним в подобных случаях по телефону: (4912) 25-40-38.