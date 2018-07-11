Самолет Уфа-Петербург совершил экстренную посадку в Казани

Сегодня, 10:42

Чрезвычайное происшествие на борту авиалайнера заставило пилотов прервать полет. В результате инцидента никто не пострадал.

Самолет «Аэробус A319» Уфа-Петербург сегодня утром совершил экстренную посадку в Казани. Причиной прерванного полета стало тяжелое состояние пожилой пассажирки, которая почти сразу после взлета пожаловалась стюардессе на сильные боли в сердце. Медик, оказавшийся среди пассажиров, обследовал женщину и сказал, что ей необходимы срочные реанимационные мероприятия. Командир экипажа принял решение об экстренной посадке.

Ближайший аэропорт, способный принять самолет этого типа, оказался в Казани. Сотрудники воздушной гавани освободили одну из взлетно-посадочных полос. Диспетчеры изменили эшелон и расчистили коридор для экстренной посадки. В аэропорту самолет встретила скорая помощь. Пассажирка была госпитализирована в местную больницу. После дозаправки авиалайнер продолжил маршрут. Пассажиры с пониманием отнеслись к задержке.