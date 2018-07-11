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Как сообщают социальные сети, в Новопятигорском озере закончилось трагически купание для 7-летнего мальчика.

Очевидцы заявили об утоплении ребенка в Пятигорске в местном водоеме. По словам свидетелей, мальчик сам проводил время в воде, взрослых рядом с ним не было. Как позже выяснилось, родители ребенка попросту «расслаблялись» на берегу, устроив пикник с выпивкой. До ребенка дела никому не было в тот момент – это подтверждает тот факт, что юного пятигорчанина вытащили из воды через 15 минут, после того, как он не смог сам выплыть.

К сожалению, ребенок не выжил – даже реанимационные мероприятия не спасли мальчика. По предварительным данным, причина смерти мальчика – невнимательность родителей.

Смерть на Новопятигорском озере случается за это лето не в первый раз. На прошлой неделе водоем унес жизнь 22-летнего парня.

Пока что правоохранительные органы молчат об этом инциденте, официальная версия станет известна позднее.

Спасательные службы настоятельно рекомендуют не отпускать детей к воде самостоятельно и всегда держать под контролем купание ребенка во избежание гибели на воде.