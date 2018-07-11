В Екатеринбурге обвалилось перекрытие в доме после капитального ремонта

Сегодня, 09:34

Жители одного из жилых домов в Екатеринбурге пережили уже два капитальных ремонта за последние 3-4 года. Несмотря на это, в одной из квартир обвалился потолок, что повергло жильцов в шок.

В Екатеринбурге в многоэтажном доме по улице Корепина в квартире на втором этаже ночью на жильцов обрушился потолок. Известно, что пострадавших в инциденте нет, так как жильцы находились в другой комнате.

Известно, что происшествие случилось 10 июля из-за рухнувших балок перекрытия между вторым этажом и крышей дома. Сообщается, что двухэтажный дом построен еще в 50-х годах прошлого века, но за последние несколько лет ему провели капитальный ремонт. На месте обрушения потолка работала бригада специалистов ТСЖ, которая изучила ситуацию и в кратчайшие сроки выполнит ремонт.

Такие случаи, к сожалению, не единичны. Так, в Екатеринбурге суд уже рассматривает дело в отношении недобросовестного предпринимателя, который выполнял капитальный ремонт в жилом доме по улице Суворовской. В нем тоже 15 февраля текущего года произошло обрушение перекрытий из-за большого веса строительных материалов. Какой вердикт вынесет Орджоникидзевский суд, пока непонятно.