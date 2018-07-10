Пострадавший в Эймсбери от мужчина очнулся

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Очередная жертва отравления нервно-паралитическим ядом пришла в сознание. Мужчина находится в критическом, но стабильном состоянии, и все еще плохо себя чувствует.

Пострадавший от «Новичка» в результате происшествия в Эймсбери, Великобритания, Чарли Роули очнулся. Национальная служба здравоохранения сообщила, что состояние мужчины все еще критично, но уже стабильно. Британец госпитализирован в клинику Солсбери, жалуется на плохое самочувствие, и нуждается в круглосуточном уходе и помощи медиков.

Пострадавшая вместе с ним Дон Стерджесс погибла в клинике 8 июля. Полицейские Скотленд-Ярда возбудили уголовное дело по статье убийства.

Напомним, утром 4 июля в городе Эймсбери 44-летняя женщина и 45-летний мужчина были отравлены фосфорорганическим веществом нервно-паралитического действия. Пару госпитализировали в Солсбери. Правоохранители уверены, что злоумышленники отравили британцев «Новичком», от которого в марте пострадали бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон возложил всю ответственность за разработку и применение нового препарата на Москву. В России отрицают всякую причастность к данным инцидентам.