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Ребенок преодолел такое расстояние на автобусах, но местные жители не обращали никакого внимания на малыша без сопровождения взрослых. Заметила его лишь кондуктор, после чего информация была направлена правоохранителям.

В Омске четырехлетний мальчик уехал за 10 км от дома, а родители забили панику и начали искать ребенка. Малыш несколько раз пересаживался из одной маршрутки в другую, оказавшись в конечном итоге на парковке торгового центра «Триумф». Именно там мальчик вместе с кондуктором находились до прибытия полицейских.

Уже в участке выяснилось, что родители не могли найти своего сына, который играл, но потом пропал. По каким причинам малыш отправился в такое взрослое путешествие – пока не установлено, однако правоохранители уже инициировали проверку обстоятельств.