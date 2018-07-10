Детки бросались горящими спичками в малышей под Омском

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Двое подростков в Чкаловском поселке нашли себе новое развлечение на каникулах. С жалобой на жестокость школьников обратилась мама пострадавшего ребенка.

В социальных сетях жительница Чкаловского поселка, который находится под Омском, пожаловалась на жестокость подростков. Она сообщила, что вчера вечером двое подростков горящими спичками бросались в малышей во дворе. Пострадавшие детки получили ожоги. Женщина жалуется, что уже устала от выходок ребят: они регулярно поджигают траву и пух, из-за их действий в поселок регулярно наведаются пожарные.

Местная жительница призывает родителей хулиганов внимательнее следить за своими наследниками, в противном случае им придется иметь дело с органами опеки и участковым полицейским.