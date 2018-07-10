Женщина «выгуливала» ребенка, свешивая его из окна многоэтажки

Вопиющий инцидент в Лобне (Подмосковье) поразил и шокировал пользователей Сети.
В социальной сети пользователи более 155 тыс. раз просмотрели короткий 13-секундный ролик, который предназначен не для слабонервных. Видео демонстрирует процесс игры мамочки с грудным ребенком. Неадекватная женщина едва не погубила малыша. «Выгуливала» ребенка, свешивая его из окна многоэтажки.
Такие голливудские трюки могли стать летальным случаем и примером для остальных родителей. Десятки сообщений о падении детей с высотных зданий не возмутили мамашу и не остановили перед опасной игрой со смертью. На кадрах видно, как женщина высовывает дитя в окно, находясь на достаточной высоте от земли. Неизвестной брюнеткой уже заинтересовались социальные службы. В Интернете женщину наградили почетным и одновременно позорным званием – «мать года».
В комментариях юзеры оценили ее поступок и оставили более 100 записей по поводу увиденного.