Женщина «выгуливала» ребенка, свешивая его из окна многоэтажки

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Вопиющий инцидент в Лобне (Подмосковье) поразил и шокировал пользователей Сети.

В социальной сети пользователи более 155 тыс. раз просмотрели короткий 13-секундный ролик, который предназначен не для слабонервных. Видео демонстрирует процесс игры мамочки с грудным ребенком. Неадекватная женщина едва не погубила малыша. «Выгуливала» ребенка, свешивая его из окна многоэтажки.

Такие голливудские трюки могли стать летальным случаем и примером для остальных родителей. Десятки сообщений о падении детей с высотных зданий не возмутили мамашу и не остановили перед опасной игрой со смертью. На кадрах видно, как женщина высовывает дитя в окно, находясь на достаточной высоте от земли. Неизвестной брюнеткой уже заинтересовались социальные службы. В Интернете женщину наградили почетным и одновременно позорным званием – «мать года».

В комментариях юзеры оценили ее поступок и оставили более 100 записей по поводу увиденного.

«Да это наверно нянечка безбашенная, ребёнка так успокаивает», «Таких безмозглых полно. Недавно в Новгороде на теплоходе одна парочка своего годовалого ребёнка за борт вот так высовывала - всю экскурсию у них такой экстрим был. На замечания не реагировали», «Надеюсь у неё отберут ребёнка. Ей нельзя его оставлять. Это не шутки. Раз сделала такое, потом ещё хуже будет. Отобрать», «Играла, серьезно? По-моему человек просто хотел избавиться от ребенка и не решилась в итоге. В этот раз не решилась», - написали под впечатлением от увиденного обеспокоенные люди.