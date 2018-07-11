Извращенец притворился слепым и схватил продавщицу за грудь

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С корыстными помыслами мужчина даже решился упасть, после чего напал на свою же жертву и скрылся. Камеры видеонаблюдения показали, что нарушитель правопорядка вовсе не является инвалидом, как подозревали окружающие.

Извращенец пришел в магазин и притворился слепым, после чего обратился к сотруднице заведения за помощью. Пока женщина вела «слепого» в туалет, он нарочно оступился и упал на пол. Обеспокоенная дама попыталась поднять несчастного, а тот схватил продавщицу за грудь и затем убежал.

Женщина обратилась в правоохранительные органы и пожаловалась на такое неприемлемое поведение гражданина. Камеры показали, что до инцидента мужчина вполне спокойно бродил по торговому залу и рассматривал девушек, поэтому вовсе не является слепым и обманул пострадавшую, чтобы облапать ее.