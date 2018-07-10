Ромео и Джульетта из Башкирии: Смертельный антифриз

Сегодня, 17:25

Двое молодых людей были найдены в плачевном состоянии. Девушка погибла, а парень оказался в реанимации.

В Стерлитамаке было обнаружено тело девушки с лежащей рядом канистрой из-под антифриза. По предварительным данным, именно антифриз стал причиной ее смерти. Рядом с ней был обнаружен парень с многочисленными резаными ранами, нож находился рядом с ним. Парня направили в реанимацию и там он позже дал показания. Он рассказал, что они отправились в Ишимбайский район и там девушка выпила антифриз, а он решил следовать ее указаниям. Другие обстоятельства инцидента Ромео и Джульетты выясняются.

Известно, что ранее на юге Москвы парочка влюбленных ребят погибла по неосторожности, отравившись угарным газом. В гараже, сидя в машине "Жигули", ребята решили затопить печку, чтобы не замерзнуть, но в итоге умерли от удушения ядовитым газом. Их тела обнаружили родственники уже через несколько часов после смерти. По делу была проведена следственная проверка.