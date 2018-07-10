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Андрей Ковальский приобрел новый автомобиль Porsche 911 и решил обкатать его по столице весьма экстремальным способом. В гараже молодого человека уже находится несколько элитных иномарок.

Наследник экс-мэра Химок устроил гонки в центре Москвы и решил испытать судьбу со скоростью 100 км/ч при допустимой норме в 60 км/ч. Андрей придумал интересное для себя занятие и начал гонять по Тверской улице в сторону Кремля, «играя в шашки» - следуя из ряда в ряд на скорости, превышающей показатели других автомобилей.

Отец «гонщика» Владимир Стрельченко занимал пост главы Химок с 2003 по 2012 год. В ходе расследования журналистов в 2013 году выяснилось, что заявленная степень доктора политический наук, якобы относящаяся к мэру, не соответствует действительности.