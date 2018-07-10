На Кубани над трассой М‐4 «Дон» кружил пчелиный рой

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Пчелы вылетели из ульев на дорогу вблизи хутора Молькино.

10 июля произошла авария. Столкнулись пассажирский УАЗ и грузовик. В результате столкновения люди не пострадали. А вот УАЗ, который врезался в заднюю часть грузовика, стал причиной, по которой ульи из машины выпали на дорогу, пчелы вылетели из своих домиков и стали огромным роем кружить над трассой М‐4 «Дон».

Сотрудникам ДПС потребовалось не больше часа, чтобы убрать поврежденные машины на обочину. Причины ДТП устанавливаются.

А вот горемыке-пчеловоду придется ловить своих подопечных по окрестным полям и лесополосам. Сколько времени понадобится, чтобы вернуть пчелиный рой, не известно.