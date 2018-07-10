Сгнившие трупы пожилых супругов найдены в Петербурге

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Разлагающиеся тела были обнаружены после вскрытия квартиры спасателями, что произошло на проспекте Культуры. Жалобы встревоженных соседей на неприятный ядовитый запах оказались оправданными, после чего ситуация прояснилась.

Сгнившие трупы пожилых супругов были найдены в Петербурге 9 июля, пенсионеры были мертвыми уже некоторое время, поэтому трупы начали гнить и издавать характерные запахи. Эксперты установили, что следов насильственной смерти, предварительно, зафиксировано не было, поэтому специалистам необходимо установить, при каких обстоятельствах погибли супруги.

Тела пенсионеров были доставлены в местный морг, о чем сообщили сотрудники правоохранительных органов. В данный момент продолжается расследование, и устанавливаются возможные причины трагедии.