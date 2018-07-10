Собака загрызла самку черного лебедя в Казани

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Трагическая гибель подруги лебедя Зигфрида произошла в одном из городских парков.

Все случилось поздно вечером. Бродячая собака набросилась на самку черного австралийского лебедя Одиллию и загрызла ее. Самец, к счастью, не пострадал.

На видео, полученных с камер видеонаблюдения стало понятно, что птица погибла от зубов именно бродячей собаки. Она была совершенно одна. На ней не было ошейника.

Пару поселили в парке «Черное озеро» всего месяц назад, сообщают СМИ. У птиц был свой домик, особая еда. Они себя прекрасно чувствовали.

Лебеди очень верные птицы. Пока не ясно, сможет ли Зигфрид принять новую подругу. Его судьбу решают в орнитологическом центре, куда доставили самца.

Жители Казани успели полюбить этих гордых и величественных птиц. Интернет-пользователи очень сожалеют о случившемся: «Крылья птицам подрезали, как они спасутся?», «Жалко лебедя, но и бродячую собаку жалко. У каждой собаки должен быть хозяин». Обстоятельства произошедшего несчастного случая выясняются.