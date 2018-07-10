Катаясь по Иртышу, девушка лишилась кисти

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Трагический случай произошел с девочкой-подростком во время катания по Иртышу. Установлено, что трагедия произошла по неосторожности.

В воскресенье, 8 июля в селе Теренколь павлодарской области произошла трагедия, в результате которой пострадала 14-летняя девочка. Сообщается, что она каталась по реке Иртыш в лодке, перед тем, как отчалить от берега, она решила обмотать свою руку веревкой для того, чтобы не утонуть в результате выпадения из плавательного средства.

Во время катания судно совершило резкий разворот, предположительно попав в водоворот, в результате чего пассажирка выпала из лодки и оказалась в реке. Несколько сотен метров пострадавшую протянуло по воде на веревке.

После того, как девочку удалось достать из реки и доставить на берег, ее отправили в медицинское учреждение. После проведения необходимых обследований врачи определили, что кисть подростка спасти не удастся, после чего была проведена сложная операция по ампутации кисти на уровне запястья. На данный момент девочка находится в травматологическом отделении областной детской больницы в Павлодаре. Для восстановления ее психологического состояния с ней работают психологи.