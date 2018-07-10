Cпасенные в Таиланде дети не приедут на финал ЧМ-2018

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Юношескую команду из восьми человек "Дикие вепри" вызволили из затопленной пещеры, где те находились две недели без еды. После спасения детям пришло письмо-приглашение от президента ФИФА Джанни Инфантино на финал чемпионата. Организаторы обещали взять на себя все расходы.

Минздрав страны сообщил, что спасенные в Таиланде дети не приедут на финал ЧМ-2018 - всему причиной состояние здоровья несовершеннолетних. Представитель министерства Тонччай Лердвилаатанапонг сказал, что скорее всего, мальчики будут смотреть футбол по телевизору – состояние хоть и стабильное, но ребят проверяю на наличие инфекций и проводят курс лечения.

Как стало известно, два мальчика во время пребывания в пещере заболели пневмонией. Они ходят в солнцезащитных очках, поскольку за 2 недели их глаза отвыкли от дневного света.

10 июля проводится третья часть плана эвакуации оставшихся четверых детей и их тренера. Пострадавшим мальчикам от 11 до 16 лет включительно.