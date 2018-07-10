Пациент, доставленный в одну из питерских больниц, выпал из окна

Сегодня, 13:35

Мужчина бросался стульями в медработников и кричал, что им он живым не дастся.

В одну из питерских больниц доставили пациента с обычной ветряной оспой. Однако после того, как мужчину привели в кабинет на осмотр, он стал кидаться в медицинских работников стульями, оскорблять их последними словами, кричать, что живым они его не получат, и толкаться так, что никто из них не мог его усмирить. Доставленный накануне, пациент забрался на подоконник. Одна из сотрудниц больницы позвонила спасателям, однако прибыв на место, они ничего уже не смогли сделать. Мужчина выпал из окна восьмого этажа на козырек больницы, в результате чего получил многочисленные, несовместимые с жизнью, травмы. Полицейские прибыли на место происшествия и опросили работников больницы. Никто из них не знал мужчину ранее и не смог объяснить неуправляемые действия своего пациента.

Ранее из окна пятого этажа Ростовской больницы выпал 73-летний пациент, однако, причины данного инцидента не выяснены, так как рядом с мужчиной никого не было. Ему повезло, он упал на козырек больницы и не получил серьезных травм.