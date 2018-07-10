В Крыму женщина умерла от эпилепсии на пляже

Сегодня, 13:14

Отдыхающие на пляже в поселке Новофедоровка не смогли помочь женщине, у которой начался приступ эпилепсии. На место происшествия вызвали сотрудников МЧС, которые не успели помочь.

На крымском полуострове в курортном поселке Новофедовка произошел неприятный инцидент, который привел к гибели отдыхающей. Вчера, 9 июля днем у одной их туристок начался приступ эпилепсии, отдыхающие у моря люди не смогли оказать помощь самостоятельно, на место были вызваны сотрудники МЧС.

Сообщается, что приступ у пострадавшей начался прямо в воде, что привело к тому, что она начала тонуть. На берег ее доставили дежурные матросы-спасатели, которые пытались оказать женщине первую помощь. Медиков среди отдыхающих не оказалось. После того, как на пляж прибыла бригада скорой, она смогла только констатировать факт гибели отдыхающей.

На данный момент ее тело находится в морге, где будет проведена судебно-медицинская экспертиза. Медики предполагают, что приступ эпилепсии мог вызвать резкий перепад температур. По данному факту сотрудниками правоохранительных органов проводится расследование.

Ранее сообщалось, что в прошлые выходные на крымском побережье удалось спасти троих тонущих людей, двоих достали из воды отдыхающие, а одного – спасатели.