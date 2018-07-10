Сегодня, 13:13

21-летний Евгений Соболев, житель Нижнегородской области, отправился на берег реки и не вернулся.

Как сообщают спасатели «Волонтера», молодой парень без вести пропал на берегу Ветлуги в ночь с 6 на 7 июля. Последние очевидцы видели парня в Варнавинском районе в базе отдыха «Варнавино». Пропавший имеет рост 183 см, худощавое телосложение и темные волосы с короткой стрижкой. Имеет он и отличительные приметы на виске, лбу и колене, есть шрамы.

Парень вышел из дома в камуфляжной форме, в черных кроссовках. Также Евгений в тот день был с золотой цепочкой и подвеской в виде креста на шее.

Сейчас местонахождения молодого человека неизвестно. Волонтеры просят не оставаться равнодушными и сообщать информацию о том, где пребывает Евгений Соболев в полицию или спасателям по номеру 291-51-51.

Тема исчезновений людей в России сейчас наиболее актуальна. Как сообщалось ранее, в РФ службы фиксируют более 100 тыс. без вести пропавших людей. Правоохранительные органы просят сообщать новую информацию об исчезнувших людях для помощи в поисках.