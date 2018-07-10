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Экспертиза не нашла следов химических средств в крови пассажира.

После старта полета самолета «Москва-Владивосток» в небе один из пассажиров серьезно испугал людей и бортпроводниц. Он на полном серьезе заявил, что ему нужно выйти. Схватил свои вещи и кинулся к выходу, не реагируя на замечания и слова объяснений пилотов и персонала. Попытка «надо выйти» закончилась провалом, а неадекватного мужчину пришлось связать.

О том, что трезвый дебошир пытался покинуть борт рейса «Москва-Владивосток» сообщили специалистам, которые взяли пробы анализов у активного мужчины с целью подтверждения его состояния. Оказалось, что его кровь чиста – он не пьян, не под наркотическим воздействием, не принимал лекарственных препаратов. Дальнейшую судьбу мужчины хотели проследить, поскольку подобное поведение может стать первым тревожным звоночком.